Sindicatele cer demiterea ministrului Culturii András Demeter: Instabilitate și blocaje amenință patrimoniul național



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sectorul cultural românesc este în criză profundă, avertizează Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, care a transmis luni o scrisoare deschisă către Prim-ministrul Ilie-Gavril Bolojan, Președintele Nicușor Daniel Dan și comisiile parlamentare de Cultură.

Organizația sindicală reprezentativă, semnatară a Contractului colectiv de muncă pentru instituțiile publice de cultură, cere demiterea urgentă a ministrului Culturii, András Demeter (UDMR), acuzându-l de decizii administrative „imprevizibile, netransparente și nefundamentate” care au generat instabilitate, pierderi de specialiști și vulnerabilizarea patrimoniului național.

Scrisoarea, intitulată „SOS Cultura!”, subliniază că ultimele luni au fost marcate de un val de măsuri care au erodat încrederea profesioniștilor în conducerea ministerului.

Printre principalele probleme invocate se numără:

Mesaje alarmiste privind închiderea muzeelor în weekend: Anunțurile publice au afectat grav imaginea instituțiilor culturale, ducând la scăderi ale vizitabilității și la reacții negative din partea publicului.

Lipsa fondurilor pentru salarii și propuneri de concediu fără plată: Aceste comunicări contravin obligațiilor legale, generând incertitudine financiară și blocaje operaționale.

Concursuri de management netransparente: Comisiile nu au fost publicate, iar rezultatele lipsesc de argumentații clare, ceea ce a dus la contestații și întârzieri.

Intenția de desființare a Institutului Național al Patrimoniului (INP): Anunțată fără analiză de impact sau consultare cu organizațiile profesionale, măsura riscă să compromită protecția patrimoniului cultural, contrazicând promisiunile inițiale ale ministrului.

Nerespectarea Contractului colectiv de muncă: Publicat în Monitorul Oficial, acest document obligatoriu a fost ignorat, afectând drepturile angajaților.

Aceste decizii au avut consecințe imediate: exod de specialiști, blocaje în activități, incertitudini bugetare și o deteriorare a imaginii României pe plan internațional.

Federația CulturMedia acuză ministrul că a „destabilizat sistemul cultural” prin lipsa dialogului cu instituțiile și personalul de specialitate, ignorând obligațiile legale de transparență și consultare a partenerilor sociali.

„Cultura este interes public, nu experiment administrativ. Patrimoniul nu este negociabil. Oamenii din cultură nu sunt consumabile”, se arată în document, semnat de Biroul Executiv al federației.

Sindicaliștii rămân deschiși dialogului, dar avertizează că nu pot tolera perpetuarea unui climat de instabilitate.

Federația cere intervenția de urgență a premierului Bolojan, a președintelui Dan și a comisiilor parlamentare pentru restabilirea legalității.

Printre măsurile imediate propuse:

Anularea concursurilor de management netransparente și reluarea lor: Cu publicarea componenței comisiilor, criteriilor, notelor și justificărilor, în consultare cu partenerii sociali. Respectarea integrală a Contractului colectiv de muncă sectorial. Stoparea demersurilor de desființare a INP. Inițierea reformei OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, prin dialog. Autosesizarea organelor statului pentru verificarea respectării legislației muncii și normelor de transparență la Ministerul Culturii.