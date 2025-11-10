Polarizare generațională în preferințele electorale: Tinerii aleg AUR, seniorii rămân loiali PSD – dezvăluie Barometrul Informat.ro – INSCOP Research



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un nou sondaj relevă o diviziune profundă în modul în care românii intenționează să voteze la viitoarele alegeri parlamentare, în funcție de vârsta lor. Conform celei de-a V-a ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025, partidul AUR domină opțiunile în toate categoriile de vârstă sub 60 de ani, în timp ce seniorii de peste 60 de ani preferă în proporție de 38% PSD – singura grupă unde AUR nu ocupă primul loc.

Sondajul, efectuat pe un eșantion extins de 3.000 de respondenți prin interviuri telefonice (CATI), cu o marjă de eroare de ±1,8% la un nivel de încredere de 95%, subliniază o polarizare accentuată între generații. Este prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025 când AUR coboară sub 40% în intențiile de vot generale (acum la 38%), dar rămâne lider detașat în segmentele tinere și de vârstă medie.

Barometrul, realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, se concentrează în această ediție pe intenția de vot și direcția țării, pentru a obține date robuste pe segmente socio-demografice.

Generația Z se aliniază clar spre schimbare radicală. Aproape o treime (34%) ar vota AUR, urmat de SENS (16%) – un partid neparlamentar care ar deveni al doilea în clasament dacă ar vota doar tinerii – și USR (14%). PSD abia ajunge la 9%, iar PNL la 13%. Alte opțiuni: POT (5%), UDMR (3%), SOS România (3%), alt partid (3%). Niciun tânăr nu a ales un independent.

Această tendință ilustrează o preferință pentru „opțiuni radicale și schimbare netă”, după cum notează Remus Ștefureac, director INSCOP Research, subliniind că două treimi dintre tineri ar opta pentru AUR, SENS și USR în această ordine.

Categoria cea mai entuziastă față de AUR este cea a adulților de 30-44 de ani, unde partidul lui George Simion atrage jumătate din voturi (50%). USR urmează cu 18%, PNL cu 11%, PSD cu 8%. UDMR (3%), POT (3%), SENS (1%) și SOS România (1%) completează lista, alături de 2% pentru alt partid și 2% pentru independenți.

Sprijinul masiv aici semnalează o „maturizare a orientării anti-sistem”, combinând critici socio-economice cu naționalism și neîncredere în instituții, explică Ștefureac.

La categorie 45-59 de ani, AUR păstrează supremația cu 41%, dar PNL (19%) și PSD (15%) câștigă teren, urmate de USR (12%) și UDMR (6%). POT (2%), SOS România (2%), SENS (1%), alt partid (1%) și independenți (1%) închid topul.

Singura excepție de la dominația AUR vine de la cei peste 60 de ani, unde PSD conduce cu 38%, urmat de AUR (28%) și PNL (15%). USR (7%), UDMR (5%), POT (3%), alt partid (2%), SOS România (2%) și independenți (1%) completează preferințele. SENS nu apare deloc în opțiuni, reflectând o orientare spre „stabilitate și protecție socială”.

Remus Ștefureac comentează: „Barometrul evidențiază o polarizare accentuată între generații. Electoratul tânăr și adult activ (18–59 ani) privilegiază AUR, în timp ce segmentul 60+ rămâne orientat în proporții ridicate spre PSD. Această diferență semnalează o scindare valorică între generațiile formate în contexte socio-politice distincte și sugerează transformări profunde în modelul de socializare politică.”

Contrastul dintre tineri – unde două treimi aleg AUR, SENS și USR – și seniori – unde PSD și AUR domină – ilustrează „două continente politice distincte”, avertizează analistul.

De asemenea, rezultatele relevă „incapacitatea partidelor mari de a depăși praguri simbolice de susținere în rândul tinerilor și al adulților activi”, indicând o criză a reprezentării politice și o diminuare a încrederii în elitele post-1989.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research își propune să stimuleze dezbateri naționale pe teme esențiale, contribuind la consolidarea democrației prin vocea cetățenilor.

Această polarizare ridică întrebări majore despre coeziunea socială și capacitatea sistemului politic de a genera politici incluzive.