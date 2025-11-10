Teatrul Municipal Suceava: Spectacolul „Cabaretul cuvintelor”, cea mai recentă producție a teatrului pusă în scenă chiar de autor- Matei Vișniec- este deja solicitat în festivaluri



Cea mai recentă producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Cabaretul cuvintelor, nu a impresionat doar publicul local. Cu doar trei reprezentații jucate, spectacolul este deja dorit în festivaluri de profil. La finalul acestei săptămâni, Cabaretul cuvintelor este programat la Pitești, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Liviu Ciulei”, anunță Teatrul Municipal Suceava.

Potrivit sursei citate, montat pe scena teatrului de însuși dramaturgul Matei Vișniec, spectacolul Cabaretul cuvintelor a avut premiera pe 18 octombrie 2025, fiind primit de spectatori cu mare entuziasm.

Deloc întâmplător, toate reprezentațiile s-au jucat cu sala plină, drept care spectacolul este programat și săptămâna aceasta la sediu, pe 13 noiembrie, de la ora 19:00. Biletele sunt puse în vânzare prin casieria teatrului sau online, pe www.bilet.ro.

La sfârșitul săptămânii, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este invitat la Pitești, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Liviu Ciulei”, aflat la cea de-a IV-a ediție. Cabaretul cuvintelor este programat pe 16 noiembrie în sala mare a Teatrului Alexandru Davila, iar biletele se pot achiziționa online https://www.mystage.ro/spectacole/cabaretul-cuvintelor-4963/date/41018

Dramaturgul și, în cazul de față, regizorul Matei Vișniec ne propune să pornim într-o călătorie în acest univers în care cuvintele sunt personaje adevărate cu sentimente și acțiuni proprii care trăiesc independent de voința oamenilor. „Am conceput acest spectacol ca un omagiu adus cuvintelor întrucît ele ne conferă statut uman. Dar ştim noi să le preţuim cu adevărat? Ne îngrijim noi destul de limba noastră – principala noastră dimensiune identitară? Iată doar cîteva întrebări cu care am pornit la drum scriind o întreagă carte despre cuvinte. Mi-am imaginat că fiecare cuvînt poate fi un personaj şi poate povesti lucruri importante despre sine: cum a apărut, ce semnificaţii multiple poate îmbrăca, în ce relaţii distante sau cordiale se află cu alte cuvinte, sau cum este maltratat de unii vorbitori. Cei zece actori ai teatrului sucevean încarnează, în acest spectacol, zeci de personaje-cuvinte… Veniţi deci la Cabaretul cuvintelor pentru a petrece împreună un moment savuros de complicitate a tuturor artelor. Dedic acest spectacol celor zece ani de teatru de la Suceava şi deasemenea limbii române pe care eu personal o redescopăr în fiecare zi.”

Matei Vișniec invită publicul să savureze spectacolul Cabaretul cuvintelor în familie. Nu doar adulții, ci și copiii cu vârsta de la 8 ani în sus (care au învăţat deja să scrie la şcoală) se vor regăsi în spectacolul teatrului sucevean în care actorii-cuvinte cântă, dansează şi spun poveşti.

Text şi regie: Matei Vişniec

Scenografie: Andra Bădulescu Vişniec

Coregrafie: Alice Veliche

Sound design: Claudiu Urse

Songs: Bobo Burlăcianu

Video design: Mihai Nistor

Grafică și light design: Sebastian Raţiu

Distribuţia: Bogdan Amurăriţei, Răzvan Bănuţ, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc.