”Toamna Rodnică”- Proiect Educațional la  Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare”, Cajvana

Sub harul Zânei Toamne, ediția aniversară a proiectului „Toamna Rodnică” desfășurat în săptămâna ce tocmai a trecut, a cucerit Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare” din Cajvana.

Cu un freamăt de frunze arămii și o paletă de culori rubinii, elevii din ciclul primar ai liceului au încheiat un capitol remarcabil: proiectul educațional „Toamna Rodnică”, ediția a V-a, o sărbătoare a naturii, a artei și a empatiei, precum și activitate-parte din programul ”Școala Verde”, desfășurat în perioada 3-7 noiembrie, în cadrul acestei instituții.

Proiectul s-a desfășurat între 6 octombrie și 6 noiembrie 2025, transformând elevii claselor primare în mici ambasadori ai frumosului și generozității.

Evenimentul s-a bucurat de prezența și susținerea necondiționată a conducerii școlii: domnul director coordonator Iulian Ciotu și doamna director adjunct, Tomuț Cristina, care a fost sufletul și inițiatoarea acestui proiect de succes.

​Obiectivul fundamental al proiectului a fost acela de a stimula imaginația creatoare și de a sensibiliza sufletele copiilor în fața frumuseților naturii, pregătindu-i totodată pentru o viață activă.

Sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii au reușit să integreze cunoștințele științifice cu expresia artistică, transformând școala într-o galerie vie: „Zâna Toamnă” a pictat colțurile claselor cu roade și materiale naturale, iar „Toamna Pictoriță” a împodobit holurile cu expoziții de lucrări plastice, veritabile ode aduse nuanțelor calde ale anotimpului.

Spiritul literar-artistic a vibrat prin „Toamna cântă și ne-ncântă”, un spectacol de colaje literare care au adus pe scenă versuri despre bogăția și melancolia toamnei.

Culminând joi, 6 noiembrie, festivitățile au atins apogeul cu două momente de o deosebită încărcătură emoțională.

Activitatea „Toamna Rodnică” a adunat întreaga suflare a ciclului primar în sala de sport a liceului. Deși vremea nefavorabilă a impus mutarea locației din curtea școlii, acest lucru nu a știrbit cu nimic din magia momentului. În decorul festiv, copiii, asemenea unor spiriduși ai recoltei, cu coronițe din frunze și coșuri doldora, au oferit un program artistic vibrant, presărat cu jocuri pline de veselie pe ritmuri musicale, transformând sala de sport într-un muzeu viu al toamnei.

Expoziția a fost organizată pe zone, reprezentând creațiile fiecărei clase. S-au remarcat panouri inscripționate, aranjamentele florale spectaculoase, fântâni din roade și o multitudine de coșuri pline cu recolte.

În centrul atenției a stat un costum popular impresionant, așezat pe o siluetă sub o umbrelă tomnatică, simbolizând Bogăția și Tradiția. De asemenea, elevii au fluturat eșarfe colorate (verde, portocaliu), în timp ce alții au ridicat în aer baloane mari sub formă de ghindă, creând un efect vizual ludic și unitar, coronițe ample și bogate din frunze artificiale în nuanțe de roșu și portocaliu, precum și buchete personalizate din flori de sezon (crizanteme, tufănele), demonstrând creativitate și respect pentru natură.

Micii artiști au prezentat coregrafii pline de culoare și energie, folosind eșarfe și elemente specifice toamnei( baloane, crenguțe, buchete de flori și coronate), ca parte a activității „Toamna Rodnică”. Entuziasmul lor a subliniat succesul proiectului, care a cultivat deopotrivă simțul estetic și spiritul de echipă. A fost un spectacol de neuitat al comunității reunite.

Adevărata împlinire spirituală a venit însă cu activitatea caritabilă „Roadele toamnei-din suflet oferite-n dar!”. Prin acest gest de mare noblețe și altruism, toate produsele colectate au fost direcționate, cu inima deschisă, către comunitate, sprijinind cu generozitate Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Costâna din Suceava, Orfelinatul și Centrul de Bătrâni de la Solca.

Astfel, „Toamna Rodnică” nu a fost doar despre frunze, ci a devenit o pledoarie pentru prietenie, cooperare și o lecție prețioasă despre bucuria de a dărui celor aflați în nevoie.

„Proiectul «Toamna Rodnică» demonstrează viziunea holistică a școlii noastre: aceea de a cultiva la elevi nu doar cunoașterea academică, ci și valorile fundamentale precum spiritul de echipă, creativitatea și, mai ales, empatia. Un eveniment de o asemenea anvergură dovedește că la Cajvana, educația merge mână în mână cu păstrarea valorilor culturale și cu dezvoltarea armonioasă a copiilor. Vom continua să sprijinim astfel de inițiative care ne consolidează legătura cu comunitatea. Felicit echipa de proiect și pe toți elevii implicați pentru aceste reușite minunate.” (director coordonator, prof. Iulian Ciotu)

​ „”Toamna Rodnică” este, pentru noi, mai mult decât o lecție despre recoltă, este o lecție despre generozitatea naturii și despre responsabilitatea noastră de a o prețui. Mă bucur enorm să văd cum a crescut acest proiect în sufletul fiecărui elev și cât de multă implicare au pus părinții și cadrele didactice în realizarea acestor aranjamente minunate. Acesta este spiritul Liceului Tehnologic ”Ștefan cel Mare”: muncă, tradiție și unitate.” (prof.înv.primar, director adjunct, Tomuț Cristina, inițiatoarea proiectului)

​ „Implicarea elevilor de la clasele primare în activitatea caritabilă a reprezentat o lecție vie de educație civică și morală. Am demonstrat că, prin eforturi mici, dar unite, putem aduce o rază de lumină în comunitate. Acțiunile precum «Roadele toamnei-din suflet oferite-n dar!» consolidează caracterul și responsabilitatea socială.” (Prof.înv.primar Rotar Nicoleta, Consilier Educativ)

​ Proiectul „Toamna Rodnică” s-a încheiat cu succes, lăsând în urmă amintiri colorate și lecții valoroase despre muncă, sănătate și aprecierea bogățiilor toamnei. Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA LOREDANA, Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic “Ştefan cel Mare”, Cajvana