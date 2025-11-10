UE, americanizare sau tradiție? Cele trei Românii care se bat pentru viitor, de Adrian Botezatu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



România e sfâșiată între trei paradigme culturale – europenizarea elitelor, americanizarea tinerilor și revirimentul tradițiilor creștine – avertizează sociologul Adrian Botezatu într-o analiză pe NewsBucovina.ro.

Integrarea în UE a creat câștigători (urbanul mare) și perdanți (ruralul), adâncind un clivaj care modelează viitorul politic al țării.

Botezatu identifică trei „Românii” culturale: elitele economice, europenizate, care colaborează cu parteneri UE; tinerii și generațiile medii, americanizate prin Netflix, McDonald’s și Hollywood; și ruralul, revitalizat de creștinism (ortodox/ neoprotestant), costume populare și respingerea ideologiilor progresiste.

Integrarea în UE a transformat România într-o piață de desfacere și furnizor de forță de muncă (4 milioane de emigranți), dar a dezindustrializat ruralul și urbanul mic, generând sărăcie și nemulțumire.

„România are trei suflete: european, american, tradițional. Fără dialog, se vor ciocni violent”, avertizează Botezatu.

Capitalismul oligarhic adâncește prăpastia: bogații din urbanul mare prosperă, în timp ce tinerii și ruralul sărăcesc, alimentând opțiuni radicale ca AUR.

USR reprezintă proletariatul corporatist urban, dar nu are tracțiune rurală.

PSD și PNL, oligarhizate, și-au pierdut bazele tradiționale.

În urbanul mare, infrastructura veche și expansiunea haotică agravează tensiunile sociale.

Botezatu spune că e nevoie de politici incluzive: investiții în rural, sprijin pentru tineri și dialog inter-cultural.

„Fără asta, România riscă o ruptură ireversibilă”, conchide el.