Jaf armat în Rădăuți: Bărbat mascat, arestat pentru că a jefuit 25.000 de lei dintr-o sală de jocuri

Un bărbat mascat a jefuit o sală de jocuri din Rădăuți, amenințând un angajat cu un cuțit și furând 25.000 de lei. Poliția l-a prins și a fost arestat pentru 30 de zile, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Potrivit anchetatorilor, în data de 24 septembrie 2025, la ora 02:15, un individ cu glugă și mască a intrat într-o sală de jocuri din Rădăuți.

Înarmat cu un cuțit mare, acesta a amenințat supraveghetorul, forțându-l să deschidă seiful și să-i dea 25.000 de lei.

Hoțul a fugit, dar poliția a început imediat ancheta.

După cercetări, poliția l-a identificat pe făptaș, un bărbat de 31 de ani din Rădăuți.

Poliția l-a reținut duminică pentru 24 de ore.

A doua zi, Judecătoria Rădăuți a aprobat arestarea lui pentru 30 de zile, fiind acuzat de „tâlhărie calificată” pentru că a planificat jaful și a amenințat victima cu cuțitul.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a stabilit că inculpatul a acționat „în baza unui plan infracțional anterior conceput”, folosind masca și gluga pentru a evita identificarea