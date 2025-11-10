Suceveancă agresată verbal și fizic după ce a spart din greșeală paharul cu vodcă al soțului



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, duminică la ora 14:47, prin apel la 112 de către o femeie, care a reclamat că soțul său, aflat sub influența alcoolului, provoacă scandal la domiciliu.

O patrulă s-a deplasat pe o stradă din municipiul Suceava, unde a identificat-o pe apelantă, o femeie de 48 de ani, aflată în locuință împreună cu soțul său, un bărbat de 53 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Din declarațiile femeii, a reieșit că, după ce au luat masa împreună cu familia, aceasta a spart accidental un pahar cu vodcă aflat pe pervazul balconului, în timp ce încerca să ia un pachet de țigări.

Incidentul a declanșat un conflict verbal, în cadrul căruia soțul a devenit agresiv verbal, adresându-i injurii și îmbrâncind-o, fără a-i provoca leziuni vizibile.

Polițiștii au completat un formular de evaluare a riscului, constatând că nu există un risc iminent. Femeii i-a fost înmânată o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție de către Judecătoria Suceava.

Aceasta a declarat că nu dorește să depună plângere pentru infracțiunea de „violență în familie”. În cauză, a fost întocmit un proces-verbal de constatare.