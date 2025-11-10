Sportivi ai CSM Dorna Vatra-Dornei au câștigat două probe la Cursa „Tinerețe” 2025 din Ungheni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, echipa CSM Dorna Vatra-Dornei a impresionat la Cursa „Tinerețe” 2025, eveniment ce a inclus Campionatul Republicii Moldova la alergări pe șosea, Campionatul „Open” al raionului Ungheni și Cursa premiilor publicației „Unghiul”.

Competiția din Ungheni a reunit sute de sportivi din țară și de peste hotare, iar tinerii atleți de la Vatra-Dornei au fost în centrul atenției datorită performanțelor lor remarcabile.

Bodea Petru a dominat proba de 10.000 de metri la categoria juniori 1, obținând locul 1 cu o cursă impresionantă, în timp ce Zara Marius-Casian a triumfat în proba de 1.000 de metri destinată copiilor, demonstrând talent și determinare.

Echipa a arătat o pregătire excelentă, chiar și în probe care nu reprezintă specializarea obișnuită a unor alergători.

Antrenorul Prâsneac Cristian a explicat strategia adoptată: „Am adus mai mulți sportivi, inclusiv alergători de 800 de metri, pentru a concura la 10.000 de metri, cu scopul de a acumula volum de antrenament. Sunt extrem de mulțumit de victoriile obținute și privesc cu optimism spre un sezon indoor plin de succese.”