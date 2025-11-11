Balul Bobocilor USV 2025: „Rhythm of the Eras” – o călătorie spectaculoasă prin timp



Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), împreună cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților, organizează Balul Bobocilor USV 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei.

Evenimentul va avea loc joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava.

Sub tema „Rhythm of the Eras”, balul propune o incursiune fascinantă prin deceniile care au marcat istoria, celebrând influența acestora asupra culturii și artei.

Zece perechi de boboci vor concura pentru titlurile de Miss și Mister Boboc USV 2025, demonstrându-și creativitatea și carisma în probe captivante.

Seara va fi animată de momente artistice oferite de talente locale și va culmina cu un concert exploziv susținut de EMILIAN, unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului.

Biletele, la prețul de 55 de lei, sunt disponibile la standul din Corpul E al Universității.

Președintele ASUS, Iustin-Răzvan Timu, invită studenții să se alăture acestei sărbători a tinereții și creativității într-o seară memorabilă, plină de energie și spirit studențesc, continuând tradiția care unește comunitatea universitară suceveană.