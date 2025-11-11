Bărbat arestat pentru lipsire de libertate și viol asupra unei fete de 12 ani în Gura Humorului



Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a comunicat că, la data de 8 noiembrie 2025, Poliția Orașului Gura Humorului s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „lipsire de libertate în mod ilegal” și „viol asupra unui minor”.

Conform probelor, în seara zilei de 7 noiembrie 2025, în jurul orei 20:30, inculpatul S.F.U. în vârstă de 20 de ani a condus-o pe minora H.F.N., în vârstă de 12 ani, verișoară de gradul I, într-un imobil nelocuit din Gura Humorului.

Acolo, acesta a întreținut mai multe raporturi sexuale cu minora, împotriva voinței acesteia, provocându-i leziuni care necesită 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Minora a fost eliberată în dimineața zilei de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 07:00, revenind la domiciliu și alertând poliția.

Pe 9 noiembrie 2025, inculpatul S.F.U. a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 10 noiembrie 2025, procurorul a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți al Judecătoriei Gura Humorului.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare.