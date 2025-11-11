Facultatea de Inginerie Alimentară a USV a câștigat două medalii de aur la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025



Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a fost distinsă cu două medalii de aur la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025, care s-a desfășurat între 23 și 24 octombrie a.c., la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, anunță instituția academică suceveană.

Potrivit sursei citate, medaliile au fost obținute pentru rezultatele deosebite ale cercetătorilor implicați în proiectul „Cercetări privind valorificarea diferitelor soiuri de triticale și a borhotului de malț pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase (VALBTRINBP)”, finanțat de UEFISCDI.

Proiectul are ca scop valorificarea resurselor agricole autohtone și a produselor secundare rezultate din procesul de fabricare a berii, contribuind la dezvoltarea unor alimente sustenabile și nutritive.

Cele două invenții premiate cu aur sunt:

1. „Pâine din făină de triticale cu borhot de malț brun și procedeu de obținere a acesteia” – autori: Georgiana Gabriela Codină, Iurie Rumeus, Mircea Adrian Oroian, Adriana Dabija, Aliona Ghendov-Mosanu, Olesea Saitan, Sergiu Paiu.

2. „Paste din făină de triticale cu borhot de malț blond și procedeu de obținere a acestora” – autori: Georgiana Gabriela Codină, Iurie Rumeus, Mircea Adrian Oroian, Denisa Atudorei, Aliona Ghendov-Mosanu, Vasile-Florin Ursachi, Sergiu Paiu.

Cele două produse inovatoare sunt alimente funcționale, obținute din ingrediente naturale, fără adaos de aditivi alimentari.

Datorită conținutului ridicat de fibre, proteine și substanțe minerale, acestea au proprietăți nutriționale îmbunătățite și pot contribui la o alimentație echilibrată. Cercetările pun accent pe valorificarea durabilă a materiilor prime locale și pe reducerea deșeurilor agroalimentare, în acord cu direcțiile europene privind economia circulară și alimentația sănătoasă.

Prin aceste rezultate, Facultatea de Inginerie Alimentară își consolidează poziția între centrele universitare cu activitate de cercetare recunoscută internațional, confirmând potențialul de inovare și colaborare transfrontalieră al echipei sucevene.