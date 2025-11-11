Cum votează românii în funcție de gen: Bărbații merg spre radical, femeile aleg echilibrul – BAROMETRUL Informat.ro, noiembrie 2025



Sondajul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 26 octombrie și 3 noiembrie 2025, arată că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) conduce în intențiile de vot pentru parlamentare, cu 32% în rândul femeilor și 44% în rândul bărbaților.

Realizat lunar de INSCOP Research în parteneriat cu Strategic Thinking Group, sondajul a folosit un eșantion de 3000 de respondenți, față de 1100 în mod obișnuit, pentru a analiza detaliat segmente socio-demografice. Datele, culese prin interviuri telefonice (CATI), au o eroare maximă de ±1.8% și un grad de încredere de 95%. Proiectul își propune să stimuleze dezbaterea publică pe teme esențiale, consolidând democrația prin vocea cetățenilor.

Diferențe de gen în opțiuni

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, notează: „Potrivit rezultatelor Barometrului Informat.ro – INSCOP, femeile și bărbații se raportează diferit la partidele politice, ceea ce sugerează valori și priorități sociale diferite. În timp ce electoratul masculin manifestă o tendință accentuată de orientare către partide cu discurs radical, electoratul feminin rămâne mai prudent și mai echilibrat în opțiuni. În cazul bărbaților, această orientare indică o criză de reprezentare și o nevoie acută de revalidare a canalelor prin care electoratul percepe eficiența și autenticitatea acțiunii politice. În cazul femeilor, opțiunile mai echilibrate reflectă mai degrabă un atașament față de criterii pragmatice – competență, stabilitate, predictibilitate – decât față de retorici populiste.”

Intenția de vot – femei

AUR: 32%

PSD: 23%

PNL: 15%

USR: 11%

UDMR: 6%

SENS: 4%

POT: 3%

SOS România: 2%

Alt partid: 2%

Candidat independent: 1%

Intenția de vot – bărbați

AUR: 44%

PSD: 16%

PNL: 14%

USR: 13%

UDMR: 3%

POT: 3%

SENS: 3%

SOS România: 2%

Alt partid: 1%

Candidat independent: 1%

Datele reflectă o polarizare electorală, cu AUR dominant, mai ales în rândul bărbaților, în timp ce femeile optează pentru o diversitate mai mare de partide.