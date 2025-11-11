RAR verifică firmele ce vând mașini second-hand după numeroase sesizări că sunt livrate fără Cartea de Identitate a Vehiculului



Începând cu luna noiembrie 2025, Registrul Auto Român (RAR) a lansat o amplă campanie națională de informare și control pentru a verifica respectarea obligației legale de eliberare a Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) de către operatorii economici care vând mașini second-hand.

Potrivit OG nr. 78/2000, vânzătorul are obligația de a transmite CIV cumpărătorului la înstrăinarea vehiculului, document esențial pentru înmatriculare și atestarea conformității tehnice.

Controale pentru transparență și protecția consumatorilor

Campania vizează operatorii economici care comercializează vehicule utilizate, verificând dacă aceștia respectă prevederile legale privind eliberarea CIV și certificatul de autenticitate. Scopul este protejarea consumatorilor, creșterea transparenței pe piața auto second-hand și asigurarea disciplinei comerciale. RAR a primit numeroase sesizări despre vânzarea de vehicule fără CIV, situații care pot genera costuri suplimentare pentru cumpărători sau chiar imposibilitatea utilizării mașinii din cauza neconformităților tehnice.

Risc pentru cumpărători

Fără CIV, cumpărătorii riscă să achiziționeze vehicule care nu pot fi înmatriculate sau care necesită reparații costisitoare pentru a respecta normele de siguranță și mediu. În unele cazuri, vânzătorii promit că documentul va fi obținut ulterior, transferând responsabilitatea asupra cumpărătorului. Dacă vehiculul are modificări neomologate sau lipsesc documentele necesare, noul proprietar poate întâmpina probleme majore.

RAR îndeamnă cumpărătorii să fie vigilenți și să urmeze câteva reguli esențiale:

Solicitați CIV eliberat de RAR, care confirmă omologarea și conformitatea tehnică a vehiculului, împreună cu certificatul de autenticitate, dacă este cazul. Verificați concordanța datelor din CIV, certificatul de autenticitate, certificatul de înmatriculare și contractul de vânzare-cumpărare. Evitați achizițiile fără CIV sau cu promisiuni că documentele vor fi obținute ulterior. Cereți documente clare privind istoricul tehnic și proveniența vehiculului.

RAR desfășoară controale tematice la nivel național, vizând toți operatorii economici care vând vehicule second-hand. Prin această inițiativă, RAR își propune să elimine practicile incorecte și să asigure un mediu comercial transparent, în beneficiul consumatorilor.