Bărbat fără permis, băut și drogat, implicat într-un accident pe strada Alexandru cel Bun din Suceava

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, luni seara la ora 22:12, prin apel la 112 despre un accident de circulație produs pe strada Alexandru cel Bun, soldat cu pagube materiale.

Apelantul a semnalat că șoferul unui autoturism implicat ar putea fi sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că un autoturism marca Renault Scenic a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, prezentând avarii în partea frontală.

De asemenea, un autoturism marca Renault Clio, proprietate a Primăriei Suceava, staționat regulamentar, a fost avariat în partea dreapta-spate.

Lângă cele două vehicule se aflau trei persoane de sex masculin.Din verificări, a reieșit că autoturismul Renault Scenic era condus de un bărbat de 38 de ani din Suceava, care a declarat că a avut permis de conducere eliberat de autoritățile din Germania, dar acesta i-a fost anulat.

În autoturism se mai aflau un pasager de 41 de ani din comuna Horodnic, pe scaunul din dreapta față, și un alt pasager de 32 de ani din Suceava, pe bancheta din spate.

Proprietarul autoturismului a confirmat că i-a încredințat vehiculul șoferului implicat.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, la sediul Poliției Municipiului Suceava, un test efectuat cu aparatul Drugtest a indicat consum de canabis și benzodiazepine.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava pentru recoltarea de probe biologice de sânge și urină.

Poliția a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Autoturismul avariat, care nu mai putea fi deplasat, a fost ridicat de o firmă autorizată, iar șoferul a fost de acord să suporte costurile aferente.