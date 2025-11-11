A patra ediție a Taberei Tinerilor Voluntari ATOS, un succes la poalele Muntelui Rarău



În perioada 8–9 noiembrie 2025, la Slătioara, la poalele Muntelui Rarău, s-a desfășurat a patra ediție a Taberei Tinerilor Voluntari, organizată de Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS).

Potrivit preotului Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul asociației, evenimentul a reunit 45 de tineri voluntari, recunoscuți pentru implicarea lor constantă în activitățile asociației pe parcursul anului.

Pe parcursul celor două zile, participanții au explorat natura prin drumeții și activități de alpinism în zonele Pietrele Doamnei – Piatra Mare și au vizitat Rezervația Naturală „Codrii Seculari” Slătioara, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

De asemenea, tinerii au participat la un atelier de dezvoltare personală, comunicare și stimă de sine, susținut de specialiști la Foișor.

Seara a fost marcată de momente de voie bună, iar duminică dimineața, îmbrăcați în straie populare, voluntarii au oferit răspunsuri la Sfânta Liturghie în biserica din sat.

Tabăra, oferită gratuit ca recunoaștere a eforturilor lor, a inclus cazare, masă și activități educative și recreative. Organizatorii mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru vremea favorabilă și Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare. Aprecieri speciale se adresează psihologului Mihai Moisoiu, domnului Petru Ariciuc și părintelui Ilie Ursachi pentru sprijin, precum și tinerilor voluntari ATOS pentru entuziasmul lor.