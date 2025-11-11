Drama în casa bunicilor: Tânăr de 20 de ani arestat pentru viol și sechestrarea verișoarei minore



Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea unui tânăr de 20 de ani pentru viol și lipsire de libertate după ce și-a agresat sexual verișoara în vârstă de 12 ani.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, faptele au avut loc în seara zilei de 7 noiembrie 2025, ora 20:30 când tânărul de 20 de ani a dus-o pe verișoara lui de gradul I în vârstă de 12 ani și 6 luni, într-o locuință din Gura Humorului, aparținând bunicilor lor și nelocuită, unde a întreținut mai multe raporturi sexuale cu aceasta, împotriva voinței sale.

Minora a suferit leziuni ce necesită 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Aceasta a fost eliberată în dimineața zilei de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 07:00, revenind ulterior la domiciliu și apoi a reclamat situația autorităților.

La aceeași dată, suspectul a fost prezentat Judecătoriei Gura Humorului cu propunere de arestare preventivă. Instanța a emis mandatul de arestare preventivă nr. 13/UP/10.11.2025, dispunând măsura pentru o perioadă de 30 de zile, între 10 noiembrie și 9 decembrie 2025.

Acuzatul va fi deținut la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Botoșani.