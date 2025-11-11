România sfâșiată între sat și oraș: Istoria ne-a adus aici, cu un sat care se simte trădat și un oraș care visează global, de dr. Adrian Botezatu



De la o țară 90% rurală în 1900 la o națiune sfâșiată între sat și oraș, România trăiește o revoluție socială care propulsează AUR în preferințele electorale, avertizează sociologul sucevean Dr. Adrian Botezatu într-o analiză pentru NewsBucovina.ro.

„Clivajul Rural-Urban, moștenit din istorie, e acum o bombă electorală”, spune el, explicând cum un secol de transformări sociale a schimbat destinul politic al țării.

Ruralitatea istorică: De la boieri la reforme

Până la mijlocul secolului XX, peste 90% din români erau țărani, societatea fiind dominată de boieri (mari, mici, răzeși), târgoveți (adesea alogeni) și minorități de robi țigani și tătari. Reformele post-1918 – agrară (desființarea moșiilor) și electorală (vot pentru bărbați) – au dizolvat marea boierime, eliminând Partidul Conservator.

Burghezia urbană, minoritar românească, a umplut vidul, dar a generat tensiuni etnice și religioase. „România rurală a fost inima națiunii, dar reformele au rupt echilibrul social”, notează Botezatu.

Comunism: Industrializare și eșec

Sub Ion Gheorghe Maurer (1961-1974), industrializarea și urbanizarea au încercat să alinieze România la Vest, reducând decalajele. După 1974, însă, conducători slab pregătiți au dus la eșecuri economice și sociale. „Industrializarea a creat o clasă de muncitori, dar fără viziune, a pregătit terenul pentru colaps”, explică Botezatu. Ruralul a rămas marginalizat, iar urbanul a devenit un spațiu al privilegiilor.

Post-1989: Dezindustrializare și migrație

Lovitura de stat din 1989, orchestrată intern la comandă externă, a marcat o nouă ruptură: dezindustrializarea a distrus fabricile, patrimoniul de stat a trecut la corporații occidentale și rețele PCR/Securitate, iar 4 milioane de români au migrat în UE.

„România a devenit o piață de desfacere și furnizor de forță de muncă”, spune Botezatu.

Ruralul, pauperizat, și tinerii fără perspective s-au revoltat, alimentând AUR, în timp ce urbanul mare susține USR.

AUR și polarizarea actuală

AUR capitalizează pe nemulțumirea ruralului și a tinerilor, contrastând cu USR, care reprezintă urbanul corporatist. „Istoria ne-a adus aici: un sat care se simte trădat și un oraș care visează global. Fără dialog, ruptura va crește”, avertizează Botezatu.

El cere investiții în rural și politici pentru tineri pentru a preveni o criză socială.