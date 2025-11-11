Procurori suceveni au descins la Serviciul Rutier Suceava într-un caz privind returnarea unor certificate de înmatriculare



Procurori suceveni au descins la sfârșitul săptămânii trecute la Serviciul Rutier Suceava pentru a ridica mai multe telefoane ale unor polițiști și înscrisuri în cazul unui dosar penal vizând returnarea unor certificate de înmatriculare.

Potrivit unor surse apropiate situației, niciunul dintre angajații Serviciului Rutier Suceava nu are vreo calitate în dosar.

Sursele citate au menționat că în dosarul inițial, deschis de polițiștii rutieri suceveni, a fost vorba de efectuarea de inspecții tehnice periodice pentru autovehicule pentru care s-au reținut certificatele de înmatriculare.

Certificatele de înmatriculare au fost returnate, dar procurorii au suspiciuni legate de respectarea procedurilor la returnarea documentelor și fac cercetări pentru abuz în serviciu.

Ancheta inițială a vizat inspecții tehnice periodice (I.T.P.) efectuate ilegal în cursul anului 2024, pentru autovehicule cu certificate de înmatriculare reținute din cauza lipsei I.T.P. valabil.

În acest context, documentele reținute ar fi fost obținute fraudulos de la Serviciul Rutier Suceava, fără ca motivele reținerii să fie remediate.