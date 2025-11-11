Liceul „Ștefan cel Mare” din Cajvana, o săptămână intensă de educație ecologică și sport



Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a marcat o săptămână plină de activitate, dedicată educației ecologice și dezvoltării personale a elevilor, prin intermediul Săptămânii Verzi.

Cu un orar inovator, cadrele didactice au integrat activități practice și caritabile, transformând teoriile în aplicații concrete pe teme precum Schimbările Climatice, Alimentația Sănătoasă, Biodiversitatea, Pădurea și Viața Terestră, și Managementul Deșeurilor.

Pentru tema Schimbărilor Climatice, elevii au participat la jocuri interactive (Wordwall, quiz-uri digitale) și au creat „Evantaiul Schimbărilor Climatice”, sub îndrumarea profesorilor Avram Liliana, Seserman Traian și alți colegi. La Alimentație Sănătoasă, atelierele „Cum construim farfuria sănătoasă?” au implicat clasele V-VII, cu sprijinul dr. Simelda Mareniuc și al profesorilor Focșa Liliana, Tipa Lăcrămioara și alții, utilizând produse locale pentru aranjamente artistice.

Biodiversitatea și Pădurea au fost explorate prin plimbări cu bicicleta, vizite la Stațiunea de Cercetare Agricolă Suceava și acțiuni de ecologizare, coordonate de profesori precum Savu Vasile și Negrușeri Lăcrămioara.

Elevii claselor X-XI au studiat biodiversitatea la Grădina Botanică din Iași, iar cei din clasele IX-XII au realizat machete din materiale reciclabile pe tema poluării istorice, sub coordonarea prof. Angela Coca.

Sportul a fost în prim-plan cu activități la sala de cățărare Sport Club Kiler și vizita la Expo Moto Bucovina, organizate de prof. Crăciun Pitu Elena Cristina și Iluan Viorica.

Managementul Deșeurilor a inclus ateliere precum „Reciclăm și planeta o salvăm”, coordonate de Dîrțu Violeta și alți profesori.

Catedra de Educație Fizică a integrat mișcarea în temele ecologice, culminând cu Cupa Stejarului la Kendama și Șah, susținută de Academia Olimpică Română, filiala Suceava, și coordonată de prof. Gurău Grigoraș și echipa sa.

Succesul evenimentului se datorează sprijinului echipei manageriale, conduse de directorul Iulian Ciotu și adjuncții Tomuț Cristina, Ureche Casandra și Crăciun Marius, alături de întregul corp didactic.

(Prof. înv. primar Seserman Lidia Loredana, Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana)