Autoritatea Vamală Română reduce aproape la jumătate numărul posturilor de conducere în cadrul unui amplu proces de reorganizare

Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat, marți, că a inițiat un amplu proces de reorganizare instituțională, având ca scop optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și economisirea a peste 6,2 milioane de lei anual la cheltuielile salariale, fără a afecta personalul de execuție.

Reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor și o utilizare mai bună a resurselor umane și tehnice.

Printre măsurile cheie se numără reducerea posturilor de conducere de la 68 la 39, iar cei afectați vor fi redistribuiți pe peste 300 de posturi vacante la nivel național, adresând astfel deficitul de personal din birourile vamale.

Procesul nu implică reduceri de personal, ci o reechilibrare în favoarea activităților operative.

Președintele AVR, Alexandru Bogdan Bălan, a declarat: „Activitatea vamală nu se face doar din birou. Reorganizarea urmărește eficientizarea controlului, creșterea transparenței, îmbunătățirea serviciilor pentru agenți economici și cetățeni, precum și combaterea traficului ilicit.”

El a subliniat sprijinul pentru lucrătorii de execuție, redistribuind autospecialele fostei conduceri centrale către birourile teritoriale, unde lipsa mijloacelor de transport era o problemă acută.

Măsurile includ comasarea direcțiilor vamale, întărirea structurilor de control, implementarea soluțiilor digitale pentru vămuire rapidă și optimizarea resurselor.

Activitatea birourilor vamale va continua normal pe durata reorganizării, fără impact asupra contribuabililor, se mai arată în comunicat.