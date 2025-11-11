Ordin de protecție cu purtarea brățării electronice de supraveghere emis la Rădăuți pentru hărțuire



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Patrula de siguranță publică a Poliției municipiului Rădăuți a fost sesizată, luni, de o femeie, cu privire la neînțelegeri cu fostul concubin.

Verificările au stabilit că aceasta a fost într-o relație de concubinaj de aproximativ patru ani cu un bărbat cu care a locuit în București.

În octombrie 2025, femeia a decis să încheie relația și s-a mutat la o prietenă, însă fostul concubin a reacționat prin apeluri telefonice repetate, mesaje vocale și scrise, încercând să o determine să se împace și amenințând cu sinuciderea în caz contrar.

Frecvența contactelor i-a generat acesteia o stare de temere, motiv pentru care a depus o plângere scrisă la poliție.

Evaluarea riscului a indicat un pericol iminent pentru integritatea victimei, care a solicitat un ordin de protecție provizoriu și montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică.

La data de 10 noiembrie 2025, ora 12:53, împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar Poliția continuă verificările pentru posibila săvârșire a infracțiunii de „hărțuire”.