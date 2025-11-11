Accident rutier pe Calea Unirii din Suceava: Femeie proiectată pe asfalt după ce a fost acroșată pe trecerea de pietoni



Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au fost sesizați, luni în jurul orei 17:40 cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Unirii, în urma căruia o persoană a fost rănită.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului de o echipă operativă a Biroului Rutier Suceava, împreună cu un tehnician criminalist, s-a stabilit că, în jurul orei 17:30, un conducător auto aflat la volanul unui autoturism marca Skoda, care circula pe Calea Unirii în direcția centrul Sucevei – Burdujeni-Sat, a surprins și acroșat un pieton,o femeie.

Aceasta traversa strada regulamentar, pe o trecere pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător, deplasându-se de la stânga spre dreapta.

În urma impactului, femeia a fost proiectată pe carosabil, suferind vătămări corporale fiind transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticată cu traumatism la genunchiul drept și la coloana lombară.

Atât conducătorul auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru ambele persoane.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.