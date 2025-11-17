Controale masive la balastierele de pe râurile din bazinul hidrografic Siret: Amenzi de 155.000 lei și un denunț penal pentru extragere ilegală de 3.100 m³



Administrația Bazinală de Apă Siret din cadrul Administrației Naționale Apele Române a anunțat, luni, că a finalizat prima etapă a unei ample operațiuni de control demarate pe 4 noiembrie la exploatările de balast și agregate minerale de pe cursurile de apă din bazinul hidrografic Siret.

În doar două săptămâni, inspectorii au verificat 38 de operatori economici, aplicând 3 amenzi contravenționale în valoare totală de 155.000 lei și 6 avertismente.

Principalele nereguli constatate:

exploatare în afara perimetrelor autorizate

depășirea cotei naturale a talvegului

nerespectarea tehnologiei de lucru

neîntreținerea albiei în aval, cu impact asupra faunei și florei acvatice

depășiri ale concentrațiilor de materii în suspensie

stare de salubritate necorespunzătoare

Cazul cel mai grav prezentat este cel al unui operator ce a extras ilegal aproximativ 3.100 m³ de agregate minerale fără autorizație de gospodărire a apelor și fără abonament de exploatare, iar în acest caz ABA Siret a înaintat denunț penal către organele de cercetare, prejudiciul fiind estimat la 270.812 lei.

”Respectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor nu este opțională, ci reprezintă o obligație fundamentală pentru toți operatorii economici care exploatează resurse naturale. Rezultatele controalelor demonstrează, încă o dată, importanța monitorizării permanente a activităților din teren și a intervenției ferme atunci când sunt constatate nereguli. Vom continua aceste acțiuni cu aceeași rigoare, pentru a proteja cursurile de apă, pentru a preveni degradarea mediului și pentru a apăra interesele statului și ale comunităților locale”, a declarat Relu Adam, directorul Administrației Bazinale de Apă Siret.

Instituția subliniază că exploatările legale și corect efectuate contribuie la decolmatări și reduc riscul de inundații, dar cele neconforme distrug stabilitatea albiilor și ecosistemele acvatice.

Acțiunea de control continuă și în săptămânile următoare pe întreg bazinul Siret.