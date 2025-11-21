Ilie Bolojan: La sfârșitul lunii martie se va ști dacă autostrada Pașcani-Suceava și drumul expres Suceava-Siret vor avea finanțare prin SAFE



Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă că în cursul zilei se închid toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare prin Programul SAFE.

„Este o aplicație în valoare de 16,6 miliarde euro din care 4,2 miliarde reprezintă finanțări care vor fi alocate pe componenta de infrastructură și peste 12 miliarde sunt dotări armată pentru Ministerul de Interne și pentru celelalte forțe din Sistemul de Apărare Națională. Pe componenta de transporturi, cea mai importantă alocare peste 90% se referă la capetele de autostradă dinspre Moldova care nu mai aveau finanțare. Este vorba de legătura dintre Pașcani pe lângă Iași cu Ungheni cu Republica Moldova și ,de asemenea, de legătura cu Ucraina, Pașcani pe lângă Suceava până la Siret”, a spus Bolojan.

El a adăugat că lucrările care se desfășoară în forță pe tronsonul dintre București și Pașcani vor putea fi continuate în anii următori în așa fel încât cel mai târziu, în 2029-2030, și aceste tronsoane de autostradă sau drumuri expres să fie finalizate și nordul României să fie conectat de sud atât pe relația Ucraina-București, dar și pe relația Republica Moldova-Iași-București.



”Această aplicație de finanțare va fi pe ordinea de zi a ședinței CSAT de luni și, după dezbaterea și aprobarea ei, va fi comunicată săptămâna viitoare Comisiei Europene. În următoarele două luni de zile va fi analizată această aplicație în așa fel încât estimăm că cel mai târziu, la finalul primului trimestru anului viitor, vom ști cu exactitate care sunt proiectele care vor urma să fie finanțate prin acest program”, a mai precizat premierul.

Licitațiile pentru construirea autostrăzii Pașcani-Suceava s-au finalizat în prima parte a anului 2025, dar Guvernul nu a asigurat finanțare pentru semnarea contractelor de execuție.

În ceea ce privește drumul expres Suceava-Siret, aici nu s-au finalizat lucrările pentru studiul de fezabilitate după ce Guvernul a decis să schimbe soluția inițială, care prevedea construirea drumului la profil de autostradă până la Dărmănești și apoi drum expres.