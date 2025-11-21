Șoferul fugar de la Arghira, arestat preventiv 30 de zile, a decis Judecătoria Fălticeni



Judecătoria Fălticeni a dispus vineri, 21 noiembrie 2025, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Verdeanu Florin-Alexandru , autorul accidentului mortal produs miercuri seara pe DJ 208, la intrarea în localitatea Arghira, în care a murit pietonul Mihai I. (47 de ani) din comuna Preutești.

Magistratul a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni și a dispus măsura arestului preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și părăsirea locului accidentului soldat cu deces.

Cererea inculpatului de a fi plasat în arest la domiciliu a fost respinsă ca neîntemeiată.

Mandatul de arestare preventivă a fost emis pe loc și este valabil de astăzi, 21 noiembrie 2025, până pe 20 decembrie 2025 inclusiv. Decizia poate fi contestată în 48 de ore.

Autorul accidentului mortal a fost identificat joi după amiaza, reținut în arest și prezentat instanței în cursul zilei de vineri. El conducea un Volkswagen fără a poseda permis de conducere și a fugit de la locul faptei fără să acorde ajutor victimei.