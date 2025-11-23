„Profesorul diriginte – promotor al educației responsabile”: cercul pedagogic județean, găzduit de Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți



Vineri, 21 noiembrie 2023, comunitatea educațională de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, formată din profesori, elevi, reprezentanți ai părinților și ai comunității locale, atât din mediul administrativ, cât și de afaceri, s-a reunit în spațiul privilegiat al unei instituții emblematice pentru educația din municipiul Rădăuți. Sub denumirea generică „Profesorul diriginte – promotor al educației responsabile în comunitate”, manifestarea i-a avut ca invitați principali pe coordonatorii comisiei diriginților de liceu din județ, sub conducerea doamnei prof. Tatiana Vîntur, inspector pentru Educație Permanentă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Reunite în ceea ce prin tradiție se numește cerc pedagogic, activitățile s-au derulat într-o manieră atent organizată și orchestrată de colectivul cadrelor didactice de la CNEH, sub coordonarea echipei manageriale formate din prof.dr. Adrian Puiu și prof.dr. Luminița Lăzărescu, precum și sub îndrumarea doamnei consilier educativ prof. Miriam Leon-Postolache și a doamnei responsabil al comisiei diriginților din cadrul CNEH, prof. Nicoleta Mitrofan. În programul manifestării s-au regăsit, pe lângă suita de lecții demonstrative la toate cele patru niveluri de învățământ liceal, valoroase luări de cuvânt din partea invitaților, prezentări de proiecte și campanii, ilustrări ale bunelor practici, totodată momente artistice oferite de către elevii talentați ai colegiului.

În debutul manifestării, directorul colegiului, prof.dr. Adrian Puiu, a adresat un mesajul de bun venit distinșilor invitați, discurs urmat de intervenția doamnei Calenciuc Anca și a domnului Marius Grijincu, din partea Primăriei Rădăuți, reprezentanți în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. Doamna Alina Chifan, director comercial al EGGER România a evidențiat, în cadrul unei alocuțiuni intitulate „Rolul bunelor relații între școală și mediul economic economic privat”, rolul activ pe care compania pe care o reprezintă îl are în susținerea educației la nivel local, prin numeroase proiecte de finanțare. Colajul de momente artistice, orchestrate impecabil de doamna profesoară Angelica Popovici i-a purtat pe invitați prin spațiile eterogene și fascinante ale universului artistic, de la momente coregrafice și interpretări vocale, la succesiuni de acorduri muzicale din genuri diferite, de la pop, rock, până la folclor. Ceremonia a fost moderată de doi tineri amfitrioni frumoși și dezinvolți, Miruna Alma Popovici, din clasa a XI-a F și David Vlad, din clasa a XI-a E. În cea de-a doua parte a ceremoniei de deschidere a Cercului pedagogic, doamna prof.dr. Luminița Lăzărescu, director adjunct, a susținut o prezentare intitulată „Profesorul diriginte – promotor al educației responsabile în comunitate”, împreună cu prof. Miriam Leon-Postolache, coordonator de proiecte și programe educative și prof. Nicoleta Mitrofan, responsabil al Comisiei metodice a diriginților. „Activitatea de consiliere psihopedagogică – dimensiune a dezvoltării personale a elevilor” a fost prezentată de doamna prof. Mărioara Ardelean, consilier școlar în cadrul Cabinetului de Consiliere școală, iar activitatea „Aripi de speranță”, derulată în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, sub coordonarea doamnei prof. Loredana Puiu, a fost prezentată celor prezenți de către elevii Ioana Luța și David Vlad, din clasa a XI-a E.

Au urmat cele patru sesiuni sau secvențe didactice, desfășurate simultan, după cum urmează: „Busola interioară – când gândurile ne conduc pașii”, la clasa a IX-a, sub coordonarea doamnei prof. Cristina Anfimov și a domnului prof.dr. Adrian Bodnărescu, „Tabloul orei de dirigenție – lumini și umbre (dezbatere academică)”, la clasa a X-a, activitate coordonată de doamna prof. Angelica Popovici și domnul prof.dr. Florin George Popovici, „Tehnici de persuasiune”, la clasa a XI-a, doamna prof.dr. Maria Epatov și doamna prof. Nicoleta Mitrofan și „Interviul pentru angajare”, la clasa a XII-a, doamna prof. Mărioara Ardelean și doamna prof. Loredana Puiu. Din programul cercului pedagogic a mai făcut parte un workshop intitulat „Educație media: Amprenta digitală”, coordonat de prof.dr. Maria Epatov, prof. Angelica-Luminița Sehalenec și prof.dr. Ana-Gabriela Pogorevici. Către finalul unei întâlniri memorabile, doamna prof. Tatiana Vîntur, inspector în cadrul IȘJ Suceava a prezentat revista Barometrului reușitei școlare nr.54/2025, un instrument valoros, consacrat în domeniul consilierii și orientării școlare.

Mulțumiri distinșilor invitați pentru că ne-au onorat cu prezența lor! Totodată se cuvin a fi adresate mulțumiri tuturor cadrelor didactice și elevilor de la CNEH pentru implicarea în organizarea și desfășurarea unui eveniment pe care l-am dorit a fi de înaltă ținută academică. Nu în ultimul rând, gratitudinea merge către reprezentanții părinților și ai comunității locale pentru sprijinul oferit.

(a consemnat prof.dr. Florin George Popovici, Coordonatorul Comisiei de Promovare și Imagine Instituțională)