Un sucevean a alergat două stații după autobuzul TPL în care își uitase ghiozdanul, dar nu și-a mai găsit telefonul mobil

Un bărbat a rămas fără telefonul mobil după ce și-a uitat ghiozdanul în autobuzul TPL, iar când l-a recuperat, doar câteva stații mai târziu, aparatul dispăruse.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, în jurul orei 15:00. Pasagerul a coborât în stația „Bancă” de pe strada Ana Ipătescu (lângă Hotel Bucovina) și, la câteva minute, și-a dat seama că a lăsat ghiozdanul negru pe scaun.

A alergat după autobuz și l-a prins la stația Spitalul Vechi.

Rucsacul era la locul lui, dar telefonul Samsung dinăuntru nu mai era.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava au deschis dosar penal pentru furt calificat și continuă cercetările pentru identificarea autorului.