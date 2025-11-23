Agresiune la Sf. Ilie: Bărbat bătut de frate pentru că l-a trezit din somn



Un bărbat din satul Sfântu Ilie a sunat sâmbătă după-amiază la 112 după ce a fost lovit de două ori de fratele său, în propria cameră.

Conflictul a izbucnit în jurul orei 16:00. Cel care a sunat la poliție se întorsese acasă după ce muncise la un verișor și a intrat în camera sa (cu intrare separată).

L-a găsit acolo pe fratele său dormind pe pat, beat.

Când l-a trezit ca să-și ia hainele de pe pat pentru spălat, celălalt s-a enervat și i-a aplicat două lovituri cu pumnul.

Bărbatul agresat nu a avut nevoie de ambulanță și nu a prezentat leziuni vizibile. Polițiștii Secției 9 Rurală Șcheia au completat formularul de evaluare a riscului – nu a rezultat pericol iminent și nu s-a emis ordin de protecție provizoriu. Bărbatul a primit însă cererea-tip pentru instanță și a anunțat că vrea să depună plângere penală.

S-a deschis dosar penal pentru violență în familie.

De menționat este că ambii frați erau sub influența alcoolului în momentul incidentului.