Tâlhărie reclamată la un joc de noroc în Straja: Jucător suspectat că trișează, lovit și deposedat de 600 de lei

Un bărbat a reclamat polițiștilor că fost agresat fizic și i-au fost furați 600 de lei în timp ce juca un joc de noroc pe bani, în jurul orei 00:00, pe terasa unui magazin închis din comuna Straja.

Conflictul a izbucnit după ce ceilalți doi participanți l-au suspectat că trișează. Unul dintre ei l-a împins și i-a luat banii din buzunar.

Polițiștii din Vicovu de Sus au identificat rapid autorul, un localnic din zonă.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore sâmbătă după-amiază, sub acuzația de tâlhărie calificată.

După expirarea reținerii, procurorul de la Parchetul Judecătoriei Rădăuți a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.