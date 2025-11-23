Polițiștii suceveni au destructurat o rețea de braconaj organizat coordonată de un paznic de vânătoare. Cinci persoane puse sub acuzare după opt percheziții



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



După trei luni de documentare, polițiștii Secției 11 Rurală Pojorâta au descins vineri dimineață cu 8 mandate la locuințele a cinci vânători autorizați și ale unui paznic de vânătoare care, timp îndelungat, au transformat Fondul Cinegetic 19 Muncel (AJVPS Suceava) într-un teren de braconaj cu acte aparent în regulă.

Schema era simplă și extrem de eficientă: paznicul de vânătoare emitea autorizații individuale sau colective în care fie lipseau datele obligatorii, fie nu se făcea instructajul, fie vânătoarea era trecută pe numele unei persoane care nici măcar nu era în teren – în timp ce altcineva trăgea în animale. Astfel, totul părea legal pe hârtie, dar era braconaj pur.

Vineri, 21 noiembrie, la prima oră, zeci de polițiști, luptători SAS și jandarmi au bătut simultan la opt adrese din Sadova, Fundu Moldovei, Moldovița, Vatra Moldoviței și municipiul Suceava.

Ce au descoperit polițiștii:

15 arme letale de vânătoare (dintre care două fără serie – una probabil din al Doilea Război Mondial)

Peste 650 de cartușe de diferite calibre

11 capcane metalice, inclusiv una specială pentru lup

125 litri de alcool etilic de proveniență extracomunitară (fără acte)

O armă cu lunetă și cartuș pe țeavă, ținută ascunsă într-o anexă

Toate cele cinci persoane au acum calitate de suspect. Urmărirea penală a fost extinsă pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconaj și complicitate la braconaj.

La acțiune au participat polițiști de la Câmpulung Moldovenesc, Vama, Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, luptători SAS și jandarmi de la Detașamentul 7 Câmpulung.

Cazul se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.