Incendiu de la o țigară nestinsă într-o garsonieră din Burdujeni: Bărbat de 58 de ani, transportat la spital cu arsuri pe mâini și la cap

Pompierii Detașamentului Suceava au intervenit duminică seara, la ora 21:41, cu două autospeciale de stingere, una de descarcerare și o ambulanță SMURD, la un incendiu izbucnit într-o garsonieră din cartierul Burdujeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră materiale combustibile din interior, cu pericol de extindere la întreaga locuință.

Proprietarul, un bărbat de 58 de ani, a fost găsit cu arsuri pe mâini și la nivelul capului. Paramedicii SMURD i-au acordat primul ajutor și l-au transportat de urgență la UPU Suceava pentru investigații și tratament suplimentar.

În incendiu au ars patul și circa 100 kg de materiale textile depozitate în cameră. Au fost afectați pereții interiori și fereastra.

Incendiul a fost lichidat rapid, iar cauza probabilă stabilită de pompieri: țigara nestinsă – fumatul în locuri nepermise.

ISU Suceava reamintește măsurile esențiale de prevenire:

Nu fumați niciodată în pat sau pe canapea

Nu fumați sub influența alcoolului sau medicamentelor

Stingeți complet țigările în scrumiere ignifuge

Nu aruncați mucuri în coșul de gunoi sau în locuri cu materiale combustibile

Supravegheați copiii să nu se joace cu surse de foc