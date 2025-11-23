CSU Suceava, victorie în Berceni: 3-2 cu FCSB și rămâne lider în Seria 2 din Liga 3 Feminin



Fetele de la CSU Suceava au produs marea surpriză a etapei a 9-a din Liga 3 Feminin, învingând cu 3-2 pe terenul lui FCSB, echipa de pe locul 3 înaintea rundei.

Gazdele au intrat fulminant și au condus cu 2-0 în prima repriză, dar sucevencele au avut o revenire de poveste în partea a doua. Naomi Leontescu a reușit dubla, iar Paraschiva Moțco a înscris golul victoriei, aducând toate cele trei puncte în Bucovina.

Cu această victorie, CSU Suceava își consolidează poziția de lider în Seria 2 și rămâne singura echipă neînvinsă în campionat.

Marcatoare CSU: Naomi Leontescu (2 goluri) Paraschiva Moțco (1 gol)

Echipa de start: Andreea Pascan – Bianca Parasca, Emima Morar, Patricia Morar, Lenuța Horodnic – Alexia Hrușcovschi, Paraschiva Moțco, Iustina Ciubotariu – Sara Căilean, Naomi Leontescu. Au mai intrat: Rafaela Uncescu, Alexandra Toderaș, Georgiana Robu.

Miercuri, 26 noiembrie, de la ora 13:30, CSU Suceava primește pe Stadionul Areni vizita celor de la Politehnica Iași, în optimile Cupei României Betano Feminin.