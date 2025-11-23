CSU Suceava, victorie în Berceni: 3-2 cu FCSB și rămâne lider în Seria 2 din Liga 3 Feminin


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Fetele de la CSU Suceava au produs marea surpriză a etapei a 9-a din Liga 3 Feminin, învingând cu 3-2 pe terenul lui FCSB, echipa de pe locul 3 înaintea rundei.

Gazdele au intrat fulminant și au condus cu 2-0 în prima repriză, dar sucevencele au avut o revenire de poveste în partea a doua. Naomi Leontescu a reușit dubla, iar Paraschiva Moțco a înscris golul victoriei, aducând toate cele trei puncte în Bucovina.

Cu această victorie, CSU Suceava își consolidează poziția de lider în Seria 2 și rămâne singura echipă neînvinsă în campionat.

Marcatoare CSU: Naomi Leontescu (2 goluri) Paraschiva Moțco (1 gol)

Echipa de start: Andreea Pascan – Bianca Parasca, Emima Morar, Patricia Morar, Lenuța Horodnic – Alexia Hrușcovschi, Paraschiva Moțco, Iustina Ciubotariu – Sara Căilean, Naomi Leontescu. Au mai intrat: Rafaela Uncescu, Alexandra Toderaș, Georgiana Robu.

Miercuri, 26 noiembrie, de la ora 13:30, CSU Suceava primește pe Stadionul Areni vizita celor de la Politehnica Iași, în optimile Cupei României Betano Feminin.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR