Atletic Bucovina, recital la Cluj-Napoca: două medalii de aur și una de argint la Cupa Palatului Copiilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sâmbătă, 22 noiembrie, la cea de-a XVII-a ediție a Cupei Palatului Copiilor – concurs național de karate WUKF pentru copii și adolescenți – Asociația Club Sportiv Atletic Bucovina Suceava a obținut rezultate strălucite cu doar doi sportivi înscriși.

Într-o competiție cu 355 de participanți și 743 de intrări, pregătiți de antrenorul Corduneanu Ovidiu (centura neagră 5 Dan), sportivii suceveni au urcat de trei ori pe podium:

Miron Crețu – dublu medaliat: Locul 1 – Aur la proba Kata Locul 2 – Argint la Kumite Shobu Nihon (12 concurenți în grupă)

– dublu medaliat: la proba Kata la Kumite Shobu Nihon (12 concurenți în grupă) Epure Eduard Constantin – evoluție remarcabilă: Locul 2 – Argint la Kumite

„Sunt mândru de băieți! Au demonstrat tehnică, curaj și multă muncă. Aceste medalii sunt răsplata unui efort constant”, a declarat antrenorul Corduneanu Ovidiu.

Atletic Bucovina continuă să pună Suceava pe harta marilor performanțe în karate-ul românesc juvenil.