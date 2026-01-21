Incendiu puternic în Putna: Acoperiș, pod și mansardă mistuite de flăcări.Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale de stingere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri dimineața la o locuință din localitatea Putna, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 05:02. Echipajele de intervenție au acționat pentru a limita propagarea focului, reușind să salveze restul construcțiilor din gospodărie, fără a se înregistra victime omenești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari din subunitățile Vicovu de Sus și Rădăuți, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Bilca, Voitinel și Gălănești, s-au deplasat la fața locului cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent la o casă de locuit, cu pericol iminent de propagare la întreaga gospodărie și la proprietățile învecinate.

Intervenția a fost complexă, pompierii reușind să lichideze incendiul după mai multe ore de efort susținut.

În flăcări au ars acoperișul, podul și mansarda locuinței, împreună cu bunurile din interior, pe o suprafață de aproximativ 170 de metri pătrați. La ora transmiterii buletinului informativ, militarii ISU „Bucovina” continuau lucrările pentru lichidarea ultimelor focare și pentru îndepărtarea efectelor negative generate de incendiu (demolare parțială, ventilare, protecție împotriva reinflamării).

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului, stabilită preliminar de specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, este depozitarea cenușii și a jarului nestins în apropierea materialelor combustibile.