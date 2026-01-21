 ANM: Cod galben de ger în nordul Moldovei până joi dimineață – temperaturi minime până la -19 grade în Suceava și zonele depresionare



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de ger, valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, care vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și nordul Moldovei, inclusiv județul Suceava. Vremea va rămâne deosebit de rece, cu temperaturi minime ce se vor încadra în general între -19 și -9 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind așteptate în estul Transilvaniei și în zonele depresionare din nordul Moldovei.

Potrivit informării meteorologice emise de ANM, pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor persista temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori diurne în jurul a -10 grade. În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie), gerul va continua în nordul și centrul țării, cu minime între -19 și -10 grade.

În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de 21/22 ianuarie și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), vor apărea precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va depune polei. Joi, precipitațiile mixte vor persista în est, sud-est și pe arii restrânse în centru, favorizând depuneri de polei. Temporar, vântul va avea intensificări miercuri (21 ianuarie) în sudul Banatului și al Moldovei, cu rafale de 40-50 km/h.