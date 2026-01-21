Incendiu în Pârteștii de Sus: O casă de lemn a ars în totalitate din cauza amplasării unor materiale textile lângă sobă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, 21 ianuarie 2026, la o locuință din satul Pârteștii de Sus, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 03:23. Echipajele de intervenție au reușit să stingă focul după aproximativ două ore, fără a se înregistra victime omenești, dar cu pagube majore la gospodărie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Solca, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Cacica, Pârteștii de Jos și Botoșana, s-au deplasat d la fața locului cu patru autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, ardea generalizat o casă de locuit construită din lemn, cu învelitoare din azbociment, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Flăcările prezentau pericol iminent de propagare la întreaga gospodărie, inclusiv la construcțiile învecinate.

Intervenția a durat circa două ore, incendiul fiind localizat și lichidat complet la ora 05:10. Casa de locuit a fost distrusă și degradată în totalitate, inclusiv bunurile aflate în interior (mobilier, electrocasnice, textile și alte obiecte casnice). Din fericire, pompierii au reușit să salveze o altă casă de locuit și o șură din aceeași gospodărie, limitând astfel extinderea pagubelor.

Conform evaluărilor preliminare efectuate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este efectul termic generat de amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile (textile) față de soba cu acumulare de căldură.