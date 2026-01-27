Prefectura Suceava: Întâlnire de lucru româno-americană privind cooperarea civil-miltară



La Palatul Administrativ din Suceava, a avut loc, marți, o întâlnire de lucru importantă dedicată consolidării cooperării interinstituționale în domeniul civil-militar (CIMIC). Evenimentul a reunit o echipă de specialiști din Batalionul 1 Cooperare Civil-Militară al Statului Major al Forțelor Terestre, alături de reprezentanți ai structurilor de Afaceri Civile ale Statelor Unite ale Americii.

Partea română a fost reprezentată de specialiști ai Armatei Române, coordonați de sublocotenentul Alina Pavel din cadrul Batalionului 1 CIMIC. Discuțiile au avut un caracter predominant informativ și tehnic, concentrându-se pe prezentarea organizării administrative a județului Suceava și pe modalitățile de cooperare dintre instituțiile publice, cu scopul menținerii unui dialog eficient, predictibil și centrat pe nevoile reale ale comunității. La întâlnire au participat reprezentanți ai unui spectru larg de instituții cu atribuții în domenii esențiale precum ordinea publică, siguranța cetățenilor, sănătatea, situațiile de urgență, infrastructura și gestionarea resurselor. Printre participanți s-au numărat:

Centrul Militar Județean Suceava

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina”

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Suceava

Biroul pentru Imigrări al Județului Suceava

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Suceava

Serviciul Român de Informații – Direcția Județeană de Informații Suceava

Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Serviciul de Ambulanță Județean Suceava

Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava

Direcția Silvică Suceava

Dezbaterile s-au axat pe mecanismele practice de comunicare și coordonare interinstituțională, precum și pe clarificarea rolurilor fiecărei entități în limitele competențelor legale, pentru o reacție unitară și eficientă în situații de interes public major.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a subliniat necesitatea unei colaborări funcționale și continue între toate structurile statului, precum și importanța unei coordonări unitare la nivel județean, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale, în beneficiul serviciilor publice și al securității cetățenilor.

Delegația americană, condusă de căpitanul Joseph H. Wiltse, șeful echipei de Afaceri Civile, a apreciat nivelul ridicat de cooperare manifestat la nivel județean, spiritul de echipă și profesionalismul demonstrat de instituțiile românești.

În mesajul său, CPT Joseph Wiltse a declarat:„Dorim să mulțumim Prefectului, echipei sale și oamenilor din Suceava pentru primirea călduroasă de care am avut parte astăzi. Suntem alături de partenerii noștri români și așteptăm cu interes să avansăm în angajamentul nostru comun pentru securitatea și reziliența regională.”



Afaceri Civile ale SUAAstfel de întâlniri periodice contribuie decisiv la întărirea capacității de colaborare interinstituțională și la asigurarea unei funcționări coerente și responsabile a instituțiilor statului la nivel județean, cu un obiectiv central comun: protejarea și promovarea intereselor cetățenilor din județul Suceava.