Un șofer a fost rănit după ce a intrat cu mașina în indicatorul de la intrarea în municipiul Suceava

Un accident rutier ușor s-a produs marți, 27 ianuarie 2026, la intrarea în municipiul Suceava din direcția Rădăuți (DN2), în zona delimitării localității.

Din primele informații furnizate de slt Radu Gabriel din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, un autoturism a intrat în coliziune cu un indicator rutier de delimitare a orașului. În momentul impactului, în mașină se afla doar conducătorul auto, care a rămas conștient și cooperant.

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2.

Echipajul SMURD B2 de la Detașamentul de Pompieri Suceava a preluat imediat victima la fața locului, acordându-i primul ajutor medical.

Conducătorul autoturismului (bărbat în vârstă de 31 de ani) a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.