Proiect major pentru Suceava: Primarul Vasile Rîmbu a semnat contractul de finanțare pentru Zona de agrement „Parc Șipote” – investiție de peste 22,5 milioane lei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Municipiul Suceava face un pas important pentru punerea în valoare a uneia dintre cele mai apreciate zone verzi ale orașului. Primarul Vasile Rîmbu a semnat, luni, 26 ianuarie 2026, contractul de finanțare pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote” o investiție amplă de revitalizare a parcului, proiect care este solicitat de foarte mulți ani de suceveni.

Valoarea totală a proiectului este de 22.510.811,55 lei, din care:

15.627.668,30 lei – cheltuieli eligibile (finanțare nerambursabilă);

– cheltuieli eligibile (finanțare nerambursabilă); 7.195.696,64 lei – contribuția proprie a Municipiului Suceava, alcătuită din: 6.883.143,25 lei – cheltuieli neeligibile; 312.553,39 lei – contribuția de 2% din valoarea eligibilă.

– contribuția proprie a Municipiului Suceava, alcătuită din:

Valoarea totală a lucrărilor de execuție este estimată la 16.921.920,78 lei, iar durata de realizare a acestora va fi de 18 luni.

În prezent, procedura de achiziție publică pentru selectarea constructorului este în derulare, iar semnarea contractului de execuție și începerea efectivă a lucrărilor sunt preconizate pentru luna februarie 2026.

Suprafața parcului: 393.130 mp Amenajarea va respecta caracterul natural al zonei, punând accent pe protecția mediului, accesibilitate universală și crearea unui spațiu recreativ pentru toate categoriile de vârstă și persoane cu dizabilități.

Principalele lucrări prevăzute în prima etapă:

3.488 ml de alei pietonale ecologice (lățime 2 m), realizate din piatră naturală și liant ecologic, cu borduri din stâlpi de lemn;

(lățime 2 m), realizate din piatră naturală și liant ecologic, cu borduri din stâlpi de lemn; Alei principale și secundare care conectează principalele accese (str. Parcului, str. Grădinilor, bd. Ana Ipătescu, str. Iancu Flondor);

Traseu dedicat bicicletelor;

Alei tematice în jurul Statuii Ecvestre și în zona de conservare a biodiversității;

Facilități minim invazive, conforme cu prevederile Codului Silvic: o toaletă ecologică, două pavilioane din lemn (15 mp fiecare) pentru activități educative și expoziționale, o piațetă în zona izvorului sudic, joc educativ – machetă „Cetatea de Scaun a Sucevei”, grădină a păsărilor cu căsuțe, 29 de bănci din lemn natural, 7 puncte informative la intrări și 21 de indicatoare de orientare.

Etapa a doua (din a doua jumătate a anului 2026), finanțată din fonduri proprii sau parteneriate public-privat:

Amenajarea unui amfiteatru în aer liber cu aproximativ 200 de locuri;

Construcția unui „Orășel al Copiilor” dedicat familiilor și celor mici.

Proiectul „Zona de agrement Parc Șipote” reprezintă o investiție strategică în dezvoltarea durabilă a municipiului, menită să ofere sucevenilor un spațiu modern, accesibil, prietenos cu mediul și dedicat relaxării, educației și petrecerii timpului liber în natură, a transmis Primăria Suceava.