Cod galben de ceață și polei prelungit în zona joasă a județului Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, avertizarea nowcasting Cod galben de ceață densă și condiții favorizante pentru formarea poleiului sau ghețușului, valabilă în zona joasă a județului Suceava.

Avertizarea este în vigoare de la ora 12:00 până la ora 15:00. Fenomenele vizate sunt ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m, izolat sub 50 m, și condiții locale care pot favoriza depuneri de polei sau ghețuș.

Avertizarea vizează zona joasă a județului Suceava, incluzând următoarele localități și comune:

Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță față de vehiculele din față, să folosească corespunzător luminile de ceață și să evite manevrele bruște. În zonele cu polei sau ghețuș se recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă și atenție sporită la poduri, viaducte și zone umbrite.

Pietonii și participanții la trafic sunt rugați să acorde atenție sporită la deplasări, mai ales în zonele cu vizibilitate redusă și suprafețe alunecoase.