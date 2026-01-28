Primarul Vasile Rîmbu în Consiliul Local: Am ales minimul posibil la impozitele locale pentru 2026 – nu am aplicat nicio cotă adițională și am redus impozitul pe mașini



Primarul municipiului Suceava, ec. Vasile Rîmbu, a explicat miercuri în plenul Consiliului Local, după ce un sucevean, Ionel Butnariu, a cerut reducerea taxelor și impozitelor locale, modul în care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2026, subliniind că administrația locală a optat în toate cazurile pentru varianta minimă permisă de lege, fără aplicarea niciunei cote adiționale și chiar cu reduceri semnificative la impozitul pe mijloacele de transport.

Edilul a precizat că, în conformitate cu Legea nr. 239/2025 și cu prevederile Codului Fiscal, valorile impozabile pentru clădiri au fost stabilite obligatoriu prin actul normativ național, Primăria neavând posibilitatea legală de a le modifica. Pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice s-a menținut cota minimă obligatorie de 0,1%, iar pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice cota de 0,6% – deși legea permitea majorarea până la 1,3% plus cotă adițională de până la 100%.

La persoane juridice, atât pentru clădirile rezidențiale, cât și pentru cele nerezidențiale, s-au menținut cotele minime din anul 2025, fără nicio majorare și fără cote adiționale.

În ceea ce privește impozitul pe teren și taxa pe terenuri cu construcții, majorarea a fost doar cu rata inflației de 5,6%, conform Codului Fiscal, fără cote adiționale suplimentare. Pentru celelalte destinații de terenuri s-au preluat strict valorile obligatorii din Legea 239/2025.

El a precizat că legat de impozitul pe mijloacele de transport: pentru autoturismele până la 1.600 cmc s-au aplicat valorile stricte din Legea 239/2025, iar pentru toate celelalte categorii, deși legea permitea menținerea cotelor din 2025 sau chiar majorarea cu până la 100%, Primăria a ales reducerea substanțială față de anul precedent.

Primarul Vasile Rîmbu a oferit exemple concrete de reduceri:

autoturisme 1.601–2.000 cmc: reducere între 59,2 lei și 74 lei/autoturism

autoturisme 2.001–2.600 cmc: reducere între 527 lei și 685,10 lei

autoturisme 2.601–3.000 cmc: reducere între 1.406 lei și 1.623 lei

autoturisme peste 3.000 cmc: reduceri de la 2.425 lei până la peste 10.000 lei pentru capacități mari

autobuze, autocare și microbuze: reducere cu 16,1 lei/200 cmc

alte vehicule: reducere cu 26,1 lei/200 cmc

„Am decis să practicăm minimul posibil, acolo unde legea ne-a obligat să menținem cota din 2025, și să reducem semnificativ acolo unde am avut libertate de alegere. Nu am aplicat nicio cotă adițională de până la 100% permisă de lege. Sucevenii vor plăti în 2026 impozite locale mai mici sau egale cu cele din 2025, în niciun caz mai mari”, a concluzionat primarul Vasile Rîmbu, mulțumind consilierilor locali pentru aprobarea nivelurilor propuse.