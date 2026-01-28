USV, plasată în eșalonul 581-590 în QS World University Rankings: Europe 2026 – performanțe de top la nivel național



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) ocupă poziția 581-590 în ediția 2026 a clasamentului QS World University Rankings: Europe, publicat astăzi, 28 ianuarie 2026. Astfel, instituția suceveană își menține statutul de universitate de excelență la nivel continental și rămâne printre cele mai performante universități din România.

Clasamentul, ajuns la a treia ediție, evaluează 958 de universități europene (cu 291 de intrări noi față de ediția anterioară) și se bazează pe 12 indicatori principali: prestigiul academic, reputația în rândul angajatorilor, diversitatea studenților străini, citările raportate la publicații, impactul pe piața muncii, raportul cadre didactice/studenți, mobilitățile studențești (incoming și outgoing), ponderea cadrelor didactice internaționale, rețeaua internațională de cercetare, articolele la nivel de facultate și sustenabilitatea.

La nivel național, numărul universităților românești incluse a crescut la 21, iar USV a obținut rezultate remarcabile: locul 2 la citări raportate la numărul de publicații și la raportul cadre didactice/studenți, locul 3 la prestigiul academic și la ponderea cadrelor didactice din străinătate.

La nivel european, procentul instituțiilor depășite de USV a crescut semnificativ, de la 12,6% în ediția precedentă la 38,5% în 2026. Cele mai bune performanțe ale universității sucevene se înregistrează la prestigiul academic și reputația în rândul angajatorilor (ambele în eșalonul 301+), precum și la diversitatea studenților străini (poziția 327) și mobilitățile studențești (poziția 368). La ceilalți indicatori, USV se situează în categoria 401+.

Un alt rezultat notabil este prezența USV în top 100 universități din Europa de Est, unde ocupă locul 77.

QS World University Rankings: Europe reprezintă un instrument strategic pentru evaluarea rolului universităților europene în contextul actual, cu accent pe angajabilitatea absolvenților, dezvoltarea competențelor orientate spre viitor (în special în domeniile STEM, digital și transversale), modernizarea curriculumului în acord cu nevoile pieței muncii și capacitatea de a atrage și reține talente tinere.

Clasamentul este elaborat de QS Quacquarelli Symonds, unul dintre cei mai influenți furnizori internaționali de ierarhizări universitare, ale cărui rezultate sunt utilizate frecvent în fundamentarea politicilor publice din domeniul educației superior.

Ediția 2026 poate fi consultată integral pe site-ul oficial: https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings