Primarul Vasile Rîmbu: Taxa de salubrizare pentru 2026 a fost aliniată la reglementările obligatorii ANRSC –Municipiul nu mai poate suporta diferențe de 40 milioane lei anual

Primarul municipiului Suceava, ec. Vasile Rîmbu, a explicat, miercuri, în plenul Consiliului Local, că majorarea taxei de salubrizare aplicată începând cu 1 ianuarie 2026 nu reprezintă o decizie arbitrară a administrației locale, ci o obligativitate impusă de reglementările Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), în vigoare din 2022 și neaplicată până acum în municipiu.

În declarația sa, edilul a precizat că taxa pentru persoanele fizice se calculează automat în funcție de numărul de locuitori, cantitatea de deșeuri colectată în anul 2025, ponderea deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și tarifele aprobate prin hotărâre de Consiliul Local pentru anul 2026. Ordinul ANRSC din 2022 impune acest mod de calcul, iar municipiul Suceava a fost nevoit să se alinieze începând din acest an, după ani de amânare.

Primarul a subliniat că Suceava nu este o excepție: 36 de municipii reședință de județ practică tarife mai mari decât cel aplicat acum la Suceava. În regiune, municipii precum Câmpulung Moldovenesc (27 lei), Gura Humorului (23 lei), Rădăuți (24,1 lei) sau Vatra Dornei (23 lei) au tarife comparabile sau superioare, deși nu sunt reședințe de județ și nu generează volume similare de deșeuri.

Vasile Rîmbu a atras atenția asupra problemei majore a neplății taxei de salubrizare de către o parte semnificativă a populației. Mulți suceveni, în special cei din zonele noi de dezvoltare imobiliară sau din blocuri fără asociații de proprietari funcționale, nu figurează în evidențe sau nu achită taxa. Asociațiile de proprietari sunt obligate să transmită date corecte, însă există dovezi că informațiile furnizate nu sunt întotdeauna sincere.

Edilul a oferit date concrete privind impactul financiar: în anul 2025, municipiul Suceava a suportat din bugetul local diferențe de aproximativ 60 de milioane de lei pentru serviciul de salubrizare (cu 20 de milioane de lei mai mult decât în 2024), în condițiile în care încasările au fost de doar 19-20 de milioane de lei. Aceste sume suplimentare au fost acoperite din contribuția tuturor contribuabililor, ceea ce nu mai poate continua.

„Nu ne mai permitem să suportăm din bugetul local plata pentru cei care nu achită taxa de salubrizare. Vom lua măsuri pentru creșterea gradului de conectare și încasare. Tariful a fost adus la nivelul practicat în întreaga țară, iar prin îmbunătățirea colectării și a reciclării există perspectiva ca, în anii viitori, taxa să nu mai crească și chiar să scadă, respectând totuși reglementările ANRSC”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Primarul a mulțumit consilierilor locali pentru înțelegere și a precizat că, în viitorul raport al administrației, va prezenta concret ce s-ar fi putut realiza cu cele 40 de milioane de lei suportate suplimentar în 2025 pentru salubrizare.