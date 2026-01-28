Deznaționalizarea Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Suceava: Consiliul Parohial acuză abuz instituțional și solicită intervenția statului român



Consiliul Parohial al Parohiei Ortodoxe Ucrainene „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Suceava a emis un comunicat de presă prin care denunță un proces de „deznaționalizare” a comunității ucrainene, produs prin desființarea abuzivă a parohiei, într-un context pe care îl consideră inadmisibil într-un stat membru al Uniunii Europene în secolul XXI.

Potrivit comunicatului, parohia a fost înființată legitim în anul 2002, la cererea expresă a credincioșilor ucraineni din Suceava, cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România și al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, fiind recunoscută și binecuvântată canonic de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, sub Înaltpreasfințitul Părinte Pimen. La doar o lună de la înființare, aceeași Arhiepiscopie a retras statutul de parohie ucraineană, fără justificare clară și fără consultarea comunității, ceea ce a dus la o stare de „deznaționalizare impusă” timp de peste 23 de ani.

Comunitatea, păstorită de părintele Mihai Maghiar, a reușit în această perioadă să își păstreze identitatea, să construiască o biserică și un centru social-cultural, în condiții de presiune constantă. În septembrie 2025, Adunarea Parohială a decis solicitarea trecerii sub jurisdicția Vicariatului Ortodox Ucrainean din cadrul Patriarhiei Române – decizie considerată legitimă și compatibilă cu legislația românească, normele europene de protecție a minorităților și Statutul Bisericii Ortodoxe Române.

Reacția Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost însă una represivă, culminând cu dizolvarea de facto a parohiei la data de 19 decembrie 2025.

Consiliul Parohial califică situația drept un abuz instituțional bisericesc, dar și un eșec al statului român în exercitarea rolului său constituțional de garant al drepturilor minorităților naționale. Se subliniază că autonomia cultelor nu poate justifica încălcarea dreptului fundamental la identitate al unei comunități minoritare.

Comunicatul critică și lipsa de intervenție a reprezentantului politic al comunității ucrainene – președintele Uniunii Ucrainenilor din România și deputatul ucrainenilor în Parlamentul României –, deși acesta a fost informat oficial.

„Solicităm public statului român să își îndeplinească obligația constituțională și europeană de a proteja identitatea minorității ucrainene, inclusiv atunci când drepturile acesteia sunt afectate de acțiuni ale unei instituții religioase majoritare. Identitatea noastră nu este negociabilă. Este un drept garantat de statul român și de Uniunea Europeană”, se arată în comunicat.

Parohia Ortodoxă Ucraineană „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” își are sediul în municipiul Suceava, str. Zamcei nr. 39.