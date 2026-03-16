LPS-CSS Suceava și Aqua Dumbrăveni, pe podium la Campionatele Naționale de înot pentru copii! Eva Rusu Ioana, triplă campioană regională


LPS–CSS Suceava și Aqua Club Dumbrăveni au strălucit la Campionatele Naționale de înot pentru copii 10–11 ani – etapa regională, desfășurate în weekendul 14–15 martie în bazinul olimpic din Bacău.

Delegatia LPS–CSS Suceava, formată din cinci sportivi, a dominat competiția. La categoria 10 ani, Rusu Eva Ioana a urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, câștigând probele de 50 m fluture, 50 m bras și 200 m mixt. În toate aceste trei probe, Eva a realizat cea mai bună performanță la nivel național pentru categoria sa de vârstă. Tot ea s-a clasat pe locul 2 în proba de 200 m liber.

La categoria 11 ani, Ivana Bibul a obținut locul 1 în proba de 50 m liber și locul 3 la 50 m fluture. Fabian Trifan a completat succesul sucevean cu un loc 3 în proba de 50 m bras. Patru dintre cei cinci sportivi ai LPS–CSS Suceava s-au calificat la etapa finală națională.

Aqua Club Dumbrăveni a fost reprezentat de cinci înotători: Matias Sirghi și Leonardo Brumă (10 ani), Elisabeta Apetrei, Anisia Primac și Nicoleta Gariliuc (11 ani). Trei dintre ei – Elisabeta Apetrei, Matias Sirghi și Leonardo Brumă – au obținut calificarea la finala națională. Cele mai bune rezultate individuale au venit de la Elisabeta Apetrei (locul 6 la 50 m bras și 50 m spate) și Matias Sirghi (locul 9 la 200 m liber).


