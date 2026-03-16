Primarul Rîmbu nu renunță la licitații pentru parcările de reședință și îngroapă revizuirea regulamentului de atribuire înființând la sfârșitul lunii o comisie

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat luni, în conferința de presă de la Primărie, înființarea unei comisii care va reanaliza și îmbunătăți regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare de domiciliu. Comisia va propune modificări la actuala hotărâre de consiliu local, păstrând însă licitația electronică drept principala metodă de atribuire. Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că decizia PSD Suceava este de eliminare a licitațiilor și reducerea treptată a taxei de parcare astfel ca în 2028 parcările de reședință să fie gratuite.

„Peste 90% din locurile de parcare au fost atribuite până acum prin încredințare directă și doar 10% prin licitație. Nu există procedeu mai corect și mai transparent decât licitația electronică. Când cineva vrea neapărat acel loc și plătește în plus, e singura modalitate de a departaja corect situațiile speciale”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

El a recunoscut că nici lui nu-i place întotdeauna ideea licitației, dar a subliniat că este singura soluție legală și echitabilă: „Haideți să facem un calcul simplu: 500 de lei pe an înseamnă aproximativ 1,30–1,35 lei pe zi – echivalentul a 100 ml de benzină. Comparați asta cu timpul pierdut, stresul și nervii căutați un loc de parcare. Nu e o povară extraordinară”.

Primarul a explicat contextul fiscal mai larg: Primăria a redus impozitul pe mijloacele de transport la minimul legal, aplicând reduceri la peste 20.000 de autoturisme (de 60 lei la 1.600 cm³ până la peste 2.600 lei la capacități mari), ceea ce a generat un minus de 3,048 milioane lei la bugetul local.

Întrebat cât estimează că va încasa din taxa pe parcare, primarul a spus că e vorba de 500 de lei pentru 10.000 de locuri de parcare, respectiv 5 milioane de lei anual.

El nu a putut explica de ce se laudă cu reducerea impozitării autovehiculelor cu capacitate mare în condițiile în care se va încasa 5 milioane de lei din taxa de parcare, iar pierderea prin reducerea impozitării este de 3 milioane de lei.

„Vreți să rămân cu gaura aia de 3 milioane de lei?”, a spus Rîmbu care a menționat că s-au micșorat impozitele auto pentru mașinile scumpe în baza legii.

Comisia de revizuire va fi formată din 4 consilieri locali și angajați ai Primăriei cu experiență în domeniu.

Comisia va lucra în consultare publică, va prelua propuneri de la societate și va elabora un nou regulament care va fi supus aprobării Consiliului Local. Până la adoptarea noii hotărâri, rămâne în vigoare regulamentul actual.

„La finalul lunii martie, în ședința de Consiliu Local, vom promova proiectul de hotărâre. Comisia își va regla singură ritmul – nu vom face nicio presiune. Nu intenționăm să micșorăm tarifele, ci să îmbunătățim procedura”, a adăugat primarul.

Vasile Rîmbu a respins orice speculație privind renunțarea la licitații: „Licitația rămâne cea mai corectă metodă. Nu renunțăm la ea”.

Noul regulament urmează să intre în vigoare după consultări publice și dezbateri în Consiliul Local, Primăria urmând să comunice în perioada următoare detaliile privind calendarul exact și modalitatea de depunere a propunerilor cetățenilor.