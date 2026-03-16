Profesori suceveni de limbă franceză, la Reuniunea națională a coordonatorilor de programe francofone de la Institutul Francez din București

La invitația Institutului Francez și a Ambasadei Franței în România, conferențiar univ. dr. Nicoleta Moroșan și lector univ. dr. Camelia Biholaru, cadre didactice ale Departamentului de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC) a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, au participat la „Journée des Responsables des Formations Universitaires Francophones”.

Evenimentul s-a desfășurat luni, 9 martie 2026, la sediul Institutului Francez din București, în prezența ambasadorului Republicii Franceze în România, Nicolas Warnery, a directoarei Institutului Francez din România, Isabelle Pérot, a responsabilei Francofoniei din Ministerul Afacerilor Externe, Amira Mihăilescu, precum și a altor oficiali de rang înalt din Ministerul Educației și Cercetării și din Agenția Universitară a Francofoniei (AUF).

Obiectivul reuniunii a fost valorizarea programelor de studii în limba franceză și identificarea unor direcții comune de dezvoltare în spațiul (pre)universitar românesc. În calitate de coordonatoare ale programului de studii Limbă și literatură franceză (în combinație cu engleză, germană, italiană sau spaniolă) de la FLSC, cele două profesoare sucevene au prezentat experiența Universității „Ștefan cel Mare” Suceava în promovarea și funcționarea programelor francofone acreditate.

Lucrările au fost structurate în șase ateliere de dezbatere și schimb de bune practici, axate pe promovarea studiilor francofone, articularea legăturilor între filierele preuniversitare și universitare, excelența în cercetare prin programe de masterat și doctorat, precum și inserția profesională a absolvenților francofoni pe piața muncii.

În cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, programele de licență în limba franceză (combinate cu română, engleză, germană, italiană sau spaniolă) și programul de masterat internațional francofon „Teoria și practica traducerii” se pregătesc pentru sesiunile de admitere din iulie și septembrie 2026.

Elevii de clasa a XII-a pot obține deja statutul de student FLSC prin concursul „Student pentru o zi” (SPOZ), ediția a XV-a. Cei care obțin locul I sau II vor fi admiși fără taxe de școlarizare în anul universitar 2026-2027. Concursul individual pentru clasa a XII-a va avea loc pe 28 martie 2026, iar concursul pe echipe pentru elevii claselor a XI-a se va desfășura pe 16 mai 2026.