Lumina Sfântă a fost adusă la Suceava și distribuită preoților pentru parohii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă, sâmbătă seara, la ora 21:00 pe Aeroportul Suceava de o delegație a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuților.

Câteva zeci de preoți au venit pe aeroport pentru a prelua Lumina Sfântă, care a fost adusă de la București.

PS Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuților, a preluat Lumina Harică și a distribuit-o preoților prezenți.

Aceștia o vor duce mai departe în parohii, urmând traseele stabilite spre protoieriile din arhiepiscopie.

La eveniment au participat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, precum și alți reprezentanți ai administrației locale.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte la Suceava a început în anul 2009, la inițiativa fostului președinte al CJ Suceava, Gheorghe Flutur.