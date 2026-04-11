PS Damaschin Dorneanul la preluarea Luminii Sfinte: Nu lăsați ca nimic și ca nimeni să vă strice sărbătoarea aceasta. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea și tihna pe care o avem



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, a preluat, sâmbătă, 11 aprilie 2026, Lumina Sfântă de la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, pentru a fi distribuită în toate parohiile eparhiei.

La sosirea Luminii, Preasfințitul Părinte Damaschin a transmis un mesaj pastoral încărcat de speranță și încurajare către credincioșii din Bucovina, într-un context marcat de incertitudine și neliniște la nivel mondial.

„În timpurile acestea grele de incertitudine și neliniște, de conflicte mai aproape sau mai departe, noi, cei de aici, din România, din Bucovina, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea și tihna pe care o avem”, a spus PS Damaschin Dorneanul.

Episcopul-vicar i-a îndemnat pe credincioși să protejeze bucuria Sărbătorii Învierii și să nu lase nimic să le strice această mare bucurie pascală:

„Vă rog, nu lăsați ca nimic și ca nimeni să vă strice sărbătoarea aceasta. Treceți peste toate! Lăsați relele care au fost! Lăsați ca lumina aceasta să nu fie doar o lumânare pe care să o ținem în mână și care să ne lumineze din afară, ci fiți dumneavoastră lumină pentru cei din familia dumneavoastră, pentru cei din comunitate, pentru toți cei pe care îi iubiți.”

Mesajul Preasfințitului Damaschin subliniază transformarea interioară pe care Lumina Sfântă trebuie să o producă: nu doar o flacără simbolică, ci o chemare la a deveni purtători ai luminii Învierii în viața de zi cu zi, prin fapte, atitudine și relații cu semenii.

Lumina Sfântă, adusă de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, va fi distribuită în cursul serii și al nopții de Înviere în parohiile și mănăstirile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, unde credincioșii o vor primi cu emoție și evlavie la slujba de Înviere.