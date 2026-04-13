Șofer de ATV depistat băut pe DN 29A în comuna Zvoriștea. A încercat să fugă de poliție, dar a rămas împotmolit în șanț

O patrulă a Secției 8 Poliție Rurală Adâncata a efectuat, duminică seara în jurul orei 21:15, semnal de oprire unui ATV care circula pe DN 29A, pe raza satului Poiana, comuna Zvoriștea.

Conducătorul ATV-ului a ignorat semnalul de oprire și a accelerat cu intenția de a se sustrage controlului. Polițiștii au pornit în urmărirea vehiculului pe o distanță de aproximativ un kilometru. În încercarea de a fugă pe un teren viran, ATV-ul a intrat în șanțul de pe marginea drumului și a rămas împotmolit. La scurt timp, conducătorul a fost prins și încătușat de polițiști.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că șoferul ATV-ului este un bărbat din județul Botoșani, posesor al unui permis de conducere eliberat de Marea Britanie. Pe locul pasagerului se afla un alt bărbat, tot din județul Botoșani.

Conducătorul vehiculului emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Adâncata.